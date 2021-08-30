В США снова растет число новых случаев инфицирования коронавирусом, госпитализаций и смертей. Это связано с распространением опасного штамма Дельта, который становится доминирующим в стране.

По словам представителей общественного здравоохранения, большинство людей, которых госпитализируют с Covid-19 и которые умирают от этой болезни, не были полностью вакцинированы.

Директор центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски утверждает, что более 97% госпитализаций с коронавирусом приходится на невакцинированных людей.

В начале июля главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи сообщил, что 99,2% смертей от Covid-19 приходится именно на людей, которые не вакцинировались.

Он добавил, что вакцины от Covid-19, которые используют в США, — Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, доказали свою эффективность против всех штаммов вируса. И хоть они отличаются эффективностью, но они способны защитить организм от тяжелого течения болезни и смерти.

Фаучи отметил, что вакцины не эффективны против Covid-19 на 100%, поэтому люди, получившие прививки, также могут болеть. Но у них болезнь будет проявляться легкими симптомами.

По состоянию на 30 августа в США зафиксировали за все время пандемии 39,6 млн случаев коронавируса. А за сутки — более 37 тыс. В то же время умерли от болезни более 654 тыс. пациентов, а за последние 24 часа — 285.

Источник: Cnet