На планете продолжает распространяться коронавирус. И чем ближе осень, тем больше растут показатели новых случаев и смертей от вируса как в Украине, так и в мире. В целом на планете подтвердили более 217,4 млн случаев коронавируса, в Украине — 2 284 940. В то же время более 4,5 млн людей скончались от Covid-19 во всем мире, в Украине общее количество летальных исходов — 53 738.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. И хотя на 30 августа зафиксировали лишь 749 новых больных (что традиционно после выходных), однако прошлую рабочую неделю страна закончила с показателем суточного прироста более 2 тыс.

Уже три региона Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина. В Винницкой и Черниговской областях превышен уровень госпитализации пациентов с коронавирусом, а в Черкасской — снижен охват тестированием на Covid-19.

В стране продолжают с вирусом бороться с помощью вакцинации. Перед началом учебного года, который стартует уже 1 сентября, пытаются максимально вакцинировать учителей и сотрудников школ. Однако пока полностью вакцинировались от коронавируса только 29% коллективов школ, сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Коронавирус в мире

В мире преодолен порог в 4,5 млн смертей от коронавируса. ВОЗ пугает и дальнейшим ростом количества летальных случаев. Это может произойти из-за замедления темпов вакцинации в Европе, предупредил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, до декабря 2021 года может умереть от коронавируса почти четверть миллиона человек.

Также представители организации призывают не закрывать школы в новом учебном году. Пандемия уже и так вызвала самый катастрофический образовательный сбой в истории, нельзя способствовать этому и дальше.