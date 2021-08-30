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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Важно для обучения и психического здоровья: ВОЗ призывает не закрывать школы

ЗНО, ДПА, школа, школярі, учні

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ​​потребовали, чтобы школы во всей Европе начали работу в новом семестре и оставались открытыми.

Об этом заявил глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге.

— Пандемия вызвала самый катастрофический образовательный сбой  в истории. Жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно, — отметил Ханс Клюге.

По его словам, нахождение детей в школах имеет огромное значение для их обучения, психического здоровья и социальных навыков.

Создание условий для того, чтобы школы оставались открытыми, должно стать первоочередной задачей для руководства стран.

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В связи с пандемией коронавируса в странах мира пришлось прекратить очное обучение в школах. Дети начали обучаться дома. По данным специалистов, это привело к падению качества обучения и уровня знаний среди школьников.

Кроме того, они меньше двигались, что спровоцировало набор веса. Постоянное пребывание детей дома отразилось и на их родителях, особенно на психическом здоровье женщин.

С 1 сентября 2021 года дети идут в школы. Однако как долго школы будут оставаться открытыми, зависит от общей эпидситуации.

Источник: The Guardian

Фото: УНИАН

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