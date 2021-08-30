Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ заявили, что учителя и школьный персонал должны быть среди групп, которым в первую очередь проводится вакцинация против Covid-19. Это необходимо для того, чтобы школы в Европе и Центральной Азии могли оставаться открытыми.

— Прививки против Covid-19 учителям и другому школьному персоналу должны статью частью национальных программ вакцинации, — говорится в заявлении агентств ООН.

Поскольку школы вновь открываются после летних каникул, жизненно важно, чтобы обучение в классе продолжалось непрерывно, даже несмотря на распространение более заразного Covid-штамма Дельта, отмечается в документе.

— Это имеет первостепенное значение для образования детей, их психического здоровья и социальных навыков, чтобы помочь нашим детям стать счастливыми и продуктивными членами общества, — заявил директор Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, пандемия вызвала самый катастрофический сбой в образовании за всю новейшую историю.

Ханс Клюге также напомнил о важности мер по улучшению школьной среды во время пандемии, включая эффективную вентиляцию, меньшие размеры классов, социальное дистанцирование и регулярное тестирование на Covid-19 для детей и персонала.

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ВОЗ также призвала страны вакцинировать детей старше 12 лет, особенно тех, у которых есть сопутствующие заболевания, повышающие риск тяжелого течения Covid-19.