Как будут работать киевские школы во время карантина

В Киеве с 1 сентября школы будут работать в штатном режиме, но с учетом требований адаптивного карантина.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Фиданян. По ее словам, во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

По ее словам, организация образовательного процесса будет зависеть от карантинных ограничений. Например, при определенных условиях во время желтого или оранжевого уровней эпидемической опасности школы могут учиться в смешанном режиме.

— В случае установления желтого или оранжевого уровней эпидемической опасности учреждения будут организовывать образовательный процесс в смешанном формате: как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников учебного заведения, — отметила Фиданян.

Глава департамента добавила, что в случае установления красного уровня эпидемической опасности образовательные учреждения будут работать дистанционно.

Однако требования адаптивного карантина никоим образом не повлияют на работу детских садов, начальных школ и специальных учебных заведений. Как и в прошлом году, их закрывать не будут.

По данным Министерства образования и науки Украины, перед началом учебного года п олностью вакцинировались от коронавируса 29% коллективов школ.

Согласно законодательству, потребность в вакцинации 80% коллектива школ будет требовать для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно.