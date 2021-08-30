Коронавирус в Украине 30 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 30 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 284 940 случаев коронавируса. А за сутки – 749 новых больных. Среди них – 55 детей и шесть медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 53 738 граждан, за сутки – 18 украинцев.

Выздоровели всего 2 206 683 человека, за последние 24 часа – 291.

Всего в Украине провели 11 958 965 тестирований методом ПЦР в течение суток – 9 617.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

г. Киев — 148 случаев;

Винницкая область — 32 случая;

Волынская область — 15 случаев;

Днепропетровская область — 72 случая;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 43 случая;

Запорожская область — 35 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область — 26 случаев;

Кировоградская область — 14 случаев;

Луганская область — 23 случая;

Львовская область — 36 случаев;

Николаевская область — 25 случаев;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 4 случая;

Сумская область — 13 случаев;

Тернопольская область — 48 случаев;

Харьковская область — 38 случаев;

Херсонская область — 18 случаев;

Хмельницкая область — 5 случаев;

Черкасская область — 1 случай;

Черновицкая область — 74 случая;

Черниговская область — 10 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 29 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 41 477 человек. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы — 28 157 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 5 308 727 человек, из них получили одну дозу – 5 308 725 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 622 915 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 8 931 640 прививок.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине подтвердили 2 284 191 случай коронавируса. За сутки было 1 906 новых больных.