Коронавирус в Украине 30 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

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Ольга Тетеріна |

За сутки в Украине зафиксировали 749 новых случаев Covid-19

грип коронавірус

По состоянию на 30 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 284 940 случаев коронавируса. А за сутки – 749 новых больных. Среди них – 55 детей и шесть медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 53 738 граждан, за сутки – 18 украинцев.

Выздоровели всего 2 206 683 человека, за последние 24 часа – 291.

Всего в Украине провели 11 958 965 тестирований методом ПЦР в течение суток – 9 617.

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Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

  • г. Киев — 148 случаев;
  • Винницкая область — 32 случая;
  • Волынская область — 15 случаев;
  • Днепропетровская область — 72 случая;
  • Донецкая область — 8 случаев;
  • Житомирская область — 43 случая;
  • Запорожская область — 35 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7 случаев;
  • Киевская область — 26 случаев;
  • Кировоградская область — 14 случаев;
  • Луганская область — 23 случая;
  • Львовская область — 36 случаев;
  • Николаевская область — 25 случаев;
  • Одесская область — 49 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 4 случая;
  • Сумская область — 13 случаев;
  • Тернопольская область — 48 случаев;
  • Харьковская область — 38 случаев;
  • Херсонская область — 18 случаев;
  • Хмельницкая область — 5 случаев;
  • Черкасская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 74 случая;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 29 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 41 477 человек. Одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы — 28 157 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 5 308 727 человек, из них получили одну дозу – 5 308 725 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 622 915 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 8 931 640 прививок.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине подтвердили 2 284 191 случай коронавируса. За сутки было 1 906 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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