Исследование ученых Северо-Западного университета подчеркивает важность получения второй дозы Covid-вакцины не только потому, что иммунитет от вакцин со временем ослабевает, но и из-за риска, связанного с появлением новых вариантов, в том числе очень заразного Covid-штамма Дельта.

Научная работа также показала, что предшествующее воздействие SARS-CoV-2 не гарантирует ни высокого уровня антител, ни надежного ответа антител на первую дозу вакцины.

Это прямо противоречит предположению о том, что заражение Covid-19 естественным образом сделает человека невосприимчивым к повторному заражению. Полученные данные также подтверждают важность полной вакцинации даже для людей, которые ранее заразились этим вирусом.

Группа ученых проверила образцы крови взрослых с положительным результатом на Covid-19, чтобы измерить, как долго сохраняются преимущества вакцин Pfizer и Moderna для иммунитета, и насколько хорошо они защищают от новых вирусов.

Используя домашние наборы для тестирования антител, разработанные в лаборатории, участники исследования сдали образцы крови через две-три недели после первой и второй доз вакцин, и через два месяца после второй дозы.

— Когда мы протестировали образцы крови, собранные примерно через три недели после введения второй дозы вакцины, средний уровень ингибирования составил 98%, что указывает на очень высокий уровень нейтрализующих антител, — отметил соавтор исследования, фармаколог Алексис Демонбрейн.

В тестовых образцах, собранных через два месяца после второй дозы, исследователи обнаружили, что ответы антител снизились примерно на 20%. Таким образом было зафиксировано, что реакция антител на вакцинацию зависит от предшествующей инфекции.

Люди с клинически подтвержденными случаями Covid-19 и множественными симптомами имели более высокий уровень ответа, нежели те, у кого были положительные результаты, но с легкими симптомами, или вообще без симптомов.

Исследование показывает, что предшествующий контакт с SARS-CoV-2 не гарантирует высокий уровень антител и не гарантирует надежного ответа антител на первую дозу вакцины. Для людей, у которых были легкие или бессимптомные инфекции, их антительный ответ на вакцинацию, по сути, тот же самый, что и для людей, которые ранее не подвергались воздействию Covid-19.

Что касается защиты после Covid-вакцинации, история одинакова для всех Covid-штаммов, включая Дельта: вакцина обеспечивает хорошую защиту, но не настолько ​хорошую, как в отношении исходной версия вируса, против которой она была разработана.

Объедините это с тем фактом, что иммунитет со временем ослабевает, и вы поймете, почему так высок риск уязвимости перед прорывной Covid-инфекцией. И почему так важна вторая доза Covid-вакцины.