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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Увеличение смертности: ВОЗ предупреждает о последствиях замедления темпов вакцинации

ВООЗ

Из-за замедления темпов вакцинации от коронавируса Европе может угрожать рост уровня смертности от вируса.

Об этом предупредил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

— Стагнация в осуществлении вакцинации в нашем регионе вызывает серьезное беспокойство, — отметил Ганс Клюге.

По его словам, из-за этого в декабре 2021 года может умереть от коронавируса почти четверть миллиона человек.

— На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% количества смертей в регионе. Согласно надежными прогнозам, ожидается, что в Европе на 1 декабря будет еще 236 тыс. смертей, — добавил он.

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В ЕС 70% населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. В разных странах этот процесс происходит неодинаково.

В то же время сообщалось, что 70% населения Европы уже получили первую дозу вакцины. Прививки активно делают в Японии, США.

Украина же пока не может похвастаться такими результатами. В стране с начала прививочной кампании привили 5 308 727 человек, из них получили одну дозу — 5 308 725 человек, две — 3 622 915 граждан.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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