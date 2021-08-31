Ученые из Нью-Йоркского университета определили главную причину смерти человека от коронавируса.

По словам профессора этого университета Имрана Сулаймана, они провели исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами Сovid-19.

Исследователи взяли образцы содержания легких 589 пациентов, которые находились на ИВЛ. У 142 из них, которым проводилась бронхоскопия, удалось получить также образцы содержимого непосредственно из нижних дыхательных путей. Ученые определили микробный состав образцов, а также изучили состояние иммунных клеток.

У тех, кто в итоге умер, количество вирусных частиц в нижних дыхательных путях было в среднем в 10 раз больше, чем у выживших. В то же время ученые не нашли заметной разницы в составе бактерий и грибков в образцах умерших и выживших.

Это может быть следствием курса антибиотиков, который получали все тяжелобольные пациенты, и все же бактериальную инфекцию в этих случаях вряд ли можно было признать причиной смерти пациентов. Также исследователи не обнаружили и значимых аутоиммунных реакций.

Но у умерших пациентов на 50% была снижена выработка белков, важных для “запоминания” новых микробов и подготовки организма к противодействию им.

— Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от Covid-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких, — отметил профессор.

В исследовании добавили, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Ученые надеются, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержания иммунитета в борьбе против Covid-19.

По словам академика НАМН Украины Юрия Фещенко, мутации вирусов происходят постоянно, но Covid-19 коварен тем, что у каждого пациента он проявляется по-своему. Чаще всего страдают легкие, в которых возникает воспаление. Но это не классическая пневмония. Подробнее об опасности коронавируса — читайте на Фактах ICTV.