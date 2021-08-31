Италия изменила правила пересечения границы для украинцев. Теперь для посещения страны гражданам Украины нужно иметь вакцинацию от коронавируса и документ, подтверждающий это.

Прививки должны быть сделаны вакцинами, которые признаны регулятором ЕС.

Какие препараты разрешены:

Comirnaty от Pfizer и BioNTech;

Spikevax от Moderna;

Vaxzevria от AstraZeneca;

Janssen от Johnson & Johnson.

В то же время в этом списке нет CoronaVac от Sinovac и CoviShield от AstraZeneca.

Перед поездкой нужно будет заполнить итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде, в нее следует внести данные о вакцинации.

Без вакцинации гражданин Украины будет вынужден пять дней находиться на самоизоляции. Альтернативой будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 72 часа до приезда.

С 31 июля 2021 года Италия изменила правила пересечения границы и восстановила безвизовый режим с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако эти меры действовали только месяц — до 30 августа.

Источник: Viaggiare Sicuri