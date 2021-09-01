Латвия признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса в мобильном приложении Дія.

Теперь они совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от Covid-19 в Латвийской Республике. Об этом сообщили в посольстве:

— С 31 августа 2021 года, в соответствии с решением Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 года, Covid-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении Дія и QR-код для их проверки совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от Covid-19 в Латвийской Республике.

Если во время сканирования QR-кода информация отображается некорректно, украинцам советуют перезагрузить или обновить сертификат о вакцинации в приложении Дія.

19 августа Европейский Союз признал, что украинские Covid-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Документ могут получить украинцы, прошедшие полный курс вакцинации.

Он дает возможность путешествовать в Европейский Союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС.

Covid-сертификат — это документ в Дії, подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Он появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

Источник: Посольство Украины в Латвии