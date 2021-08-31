По оценках ЮНИСЕФ, более 8 млн детей в мире будут лишены в этом году праздника первого школьного звонка, поскольку их школы по-прежнему останутся закрытыми из-за пандемии Covid-19.

Подсчитано, что в прошлом, 2020 году школы во всем мире были полностью закрыты в среднем на 79 учебных дней. Вместе с тем для 168 млн учеников с начала пандемии школы были закрыты почти весь год. Многим детям грозит беспрецедентный второй год перерыва в обучении.

По мнению экспертов ЮНИСЕФ, самые очевидные последствия закрытия школ — срыв планов обучения, развитие психических расстройств, пропуск вакцинации. Ведь даже дистанционная форма обучения по-прежнему недоступна для почти 30% учеников начальной школы.

В Украине не планируют приостанавливать работу школ во время локдауна, если 80% состава учителей получат прививки от Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, если эта норма будет соблюдена, школы будут работать даже в жесткий карантин — в желтом, оранжевом или красном уровне эпидемической опасности.

В Германии надеются полностью открыть средние школы, но, вероятно, введя в следующем семестре такие меры, как тестирование, ношение защитных масок, вентиляция и проведение уроков посменно.

Италия. Работу школ осенью планируется возобновить. Учителя должны получить так называемый зеленый Covid-паспорт, в котором будет указано, что они либо были вакцинированы по крайней мере одной дозой, либо вылечились от коронавируса в течение последних шести месяцев, либо получили отрицательный результат теста на Covid-19 в течение последних 48 часов.

Великобритания. Многие из остававшихся ограничений в английских школах были сняты, включая обязанность самоизоляции для имевших близкие контакты с зараженными Covid-19.

В Шотландии меры по смягчению последствий Covid-19 будут действовать еще в течение как минимум шести недель после летних каникул.

США. Федеральные и локальные чиновники в настоящее время расходятся во мнениях о том, следует ли детям носить маски в школах, поскольку с возвращением учеников в школы количество случаев заболевания Covid-19 среди детей все равно автоматически начинает расти.

Швейцария. В отличие от соседних Германии и Италии, школы Швейцарии не прекращали работать в течение всего прошлого учебного года, за исключением весны 2020 года — в самом начале пандемии. Здесь действуют строгие меры безопасности и гигиены, которые постоянно обновляются и корректируются с учетом эпидемической ситуации. Например, в октябре прошлого, 2020 года федеральное правительство вмешалось в ситуацию и обязало учеников старшего возраста носить маски. Эта мера была отменена незадолго до начала летних каникул.

В Эстонии не намерены закрывать школы во время пандемии. Как сообщает местный информационный портал ERR, правительство страны разработало свод обязательных правил, соблюдение которых приведет к тому, что учебные заведения будут работать, даже несмотря на рост количества заболевших Covid-19.

Источник: DW, ЮНИСЕФ, Swissinfo