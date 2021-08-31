Появление новых штаммов коронавируса свидетельствует о том, что вирус мутирует. И этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

Быстрая мутация может привести к тому, что вирус начнет поражать не только легкие, но и другие органы организма, считает врач Александр Карловский.

— Речь идет о расширении влияния — не только легкие или рецепторы, но и на другие органы. Если будет задействовано больше клеток, которые будут поражаться вирусом, могут появиться новые симптомы, более тяжелое течение болезни, увеличение летальных случаев, — заявил Александр Карловский.

По его словам, следует делать тестирование на коронавирус, чтобы сразу выявить болезнь.

Это позволит вовремя изолировать больного и прекратить распространение вируса. Также важно начать лечение, чтобы уберечь больного от тяжелых последствий инфицирования.

Сейчас в мире циркулирует индийский штамм коронавируса Дельта. Мутацию считают более опасной, чем “дикий” вариант вируса. Она быстрее распространяется и способна вызвать сложное течение болезни. Поэтому в странах увеличивается количество больных коронавирусом и ухудшается общая эпидситуация.

Источник: УНН