Штамм C.1.2 привлекает внимание ученых, потому что имеет мутации в геноме, аналогичные тем, которые наблюдаются в представляющих интерес штаммах, таких как Дельта.

Вчера, 30 августа, Национальный институт инфекционных заболеваний в Южной Африке опубликовал предупреждение о линии происхождения C.1.2, заявив, что она была обнаружена во всех провинциях страны, но с относительно низкой частотой.

Вариант C.1.2 был впервые обнаружен в мае, говорится в предупреждении, но Covid-штамм Дельта по-прежнему является доминирующим вариантом, распространяющимся в Южной Африке и во всем мире.

Пока вирус не соответствует критериям ВОЗ, позволяющим квалифицировать его как вариант, вызывающий озабоченность.

Вызывающие озабоченность варианты демонстрируют повышенную трансмиссивность, вирулентность или изменение клинических проявлений заболевания, а также снижение эффективности мер общественного здравоохранения и социальных мер.

Представляющие интерес варианты — это те, которые вызывают передачу инфекции в сообществе в нескольких кластерах, и которые были обнаружены во многих странах, но еще не обязательно оказались более опасными или передаваемыми.

— Штамм C.1.2 содержит довольно много ключевых мутаций, которые мы видим в других вариантах, которые впоследствии стали интересными или вызывали озабоченность, — сказала вирусолог и преподаватель иммунологии и инфекционных заболеваний Сиднейского университета Меган Стейн.

Каждый раз, когда мы видим эти мутации, мы наблюдать за ними, чтобы понять, как они могут влиять на такие позиции, как уклонение от иммунного ответа или быстрота передачи. Но в данном случае паниковать пока рано, отметила ученая.