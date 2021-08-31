В осенний период люди часто жалуются на подавленное состояние и ухудшение самочувствия. Это может быть связано с возникновением осенней депрессии, которая иногда может длиться до самой зимы.
Осенняя депрессия — это обычно мрачное настроение, которое не считается полноценным заболеванием. Она возникает из-за того, что происходят изменения в погодных условиях, уменьшается количество теплых, солнечных дней, а вместо этого приходят дожди и пасмурность. У человека возникает чувство, что закончилось нечто яркое.
Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала Фактам ICTV о том, как распознать осеннюю депрессию и как с ней бороться.
Как распознать осеннюю депрессию
Чтобы распознать осеннюю хандру, можно использовать следующий список симптомов:
- апатичное настроение;
- постоянное чувство усталости;
- ощущение скуки;
- проблемы со сном;
- отсутствие здорового аппетита;
- резкие приступы гнева и раздражительность;
- негативное отношение к себе и окружающим.
Осенняя хандра и депрессия
По словам Клюшниченко, осенняя хандра и депрессия — это не одно и то же. Хандра не перекрашивает жизнь в черные цвета, как это делает депрессия.
— Хандра мимолетна, а депрессия постоянна. Во время первой вы можете и смеяться, и радоваться, забывая вроде бы о своем состоянии, а во время депрессии состояние мрачности стабильное и точно не кратковременное, — отметила специалист.
Хандра может мешать человеку наслаждаться жизнью, так же как тревожность и печаль. Но это нормальное состояние для человека. Она связана с определенными биоритмами, которые свойственны каждому человеку. Хотя хандра и не приятна, она может пройти сама собой.
А депрессия — это состояние, которое сопровождается безразличием, апатией, потерей мотивации и жажды жизни. Это очень длительный процесс.
Психолог говорит, что самостоятельно выйти из депрессии очень трудно. Нужно в этом состоянии обязательно заручиться поддержкой или обратиться к специалисту.
Чем опасна осенняя депрессия для здоровья
— Если мы говорим в контексте осенней хандры, подразумевая под этим депрессию, то опасность заключается в том, что это состояние может затянуть человека. И это может как раз перерасти в депрессию, — утверждает специалист.
Депрессия же, как правило, ухудшает общее состояние здоровья и самочувствия человека, вызывает утомляемость, общую слабость, астению. Также депрессия лишает человека радостей жизни и при этом разрушает его не только психологически, но и физически.
Как помочь человеку с депрессией близким и друзьям
Клюшниченко дала советы о том, что делать родным и друзьям, у которых есть человек с депрессией:
- не нужно говорить о том, чтобы человек просто “забыл”, “не обращал внимания” и “мыслил позитивно” — к сожалению, это не только не помогает, но и очень раздражает человека в подавленном состоянии;
- спросите, что именно вы можете сделать для дорогого вам человека, который находится в депрессии;
- большинство людей с депрессией чувствуют себя одинокими, и уже то, что вы готовы помочь и быть рядом, будет приятно для человека;
- скажите человеку, что он не один и вам небезразлично его состояние! Каждому человеку нужно знать, что он не одинок, а человеку, который находится в депрессии, тем более нужно это слышать.
— Возможно, вы и сами еще не знаете, что надо будет сделать, но для человека ваша готовность помочь может стать первым шагом к выздоровлению. Давайте варианты того, как именно вы можете помочь, — говорит она.
Возможно, человек настолько подавлен, что не может самостоятельно осознать, какая конкретная помощь ему нужна. Поэтому вы можете предлагать выбор, например:
- возможно, тебе помочь с уборкой?
- возможно, ты бы хотел встретиться с друзьями? я могу организовать!
Вы можете посоветовать специалиста, если видите, что человек самостоятельно не справляется, а ваших знаний недостаточно. Также предложите просто поговорить.
Иногда самое важное, что вы можете сделать для друга в депрессии, это просто с сочувствием выслушать, пока он говорит о том, что его беспокоит, позволяя ему снять напряжение от невысказанных эмоций. Но здесь очень важно действительно слушать и проявлять сопереживание, это чувствует человек, который напротив вас.
— Проговорите о том, что от депрессии страдает более 264 млн людей во всем мире. То есть он с этим вопросом не одинок. Осознание того, что ты не первый с этой проблемой, помогает человеку принять тот факт, что у него это состояние есть и что он его обязательно преодолеет, — добавила она.
Как побороть осеннюю депрессию
Чтобы побороть осеннюю депрессию, психолог советует прежде всего проконсультироваться с врачом насчет физического здоровья. Возможно, человеку действительно нужен витаминный комплекс во время изменения погодных условий.
Помочь также могут:
- прогулки на свежем воздухе, которые улучшают физическое состояние человека и насыщают мозг кислородом, что очень полезно для организма;
- здоровый и качественный сон. Это одно их главных условий психологического и физического здоровья человека;
- настройка графика;
- повышение уровня серотонина — гормона счастья. Для этого можно чаще встречаться с друзьями, смеяться, смотреть приятные фильмы, сериалы, читать книги и делать то, что приносит радость.
Также психолог советует окружать себя красивыми, приятными вещами и обращать внимание на то, что вокруг. Не забывайте радовать себя вкусным чаем под теплым одеялом.
Но если эти советы не действуют и справиться с осенней депрессией самостоятельно не удается, тогда стоит обратиться к специалисту.
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