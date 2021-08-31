В Индии распространяется загадочная лихорадка, которая уже унесла жизни десятка людей.

В связи с этим власти индийского штата Уттар-Прадеш приняли решение отменить все занятия в школах с первого по восьмой класс. Эпицентр заболеваемости находится в округе Фирозабад.

По словам заместителя главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад, причиной возникновения вспышки может быть лихорадка денге, которую распространяют комары. Однако причины возникновения и распространения болезни еще выясняют.

В то же время министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

Он добавил, что по состоянию на 31 августа от неизвестного недуга во Фирозабаде умерли 32 ребенка и 7 взрослых.

Симптомы болезни: высокая температура, обезвоживание, снижение уровня тромбоцитов в крови, у некоторых пациентов есть симптомы лихорадки денге. Также врачи фиксировали сильную мигрень, боль в мышцах, тошноту и увеличение лимфатических узлов.

На прошлой неделе от загадочной болезни в штате Уттар-Прадеш умерли 68 человек, 40 из которых — дети. Из-за вспышки болезни в больницах не хватает мест для больных, поэтому их перевозят в учреждения, где лечат людей с коронавирусом.

Большое количество случаев заболевания также зарегистрировали в районах Агра, Матхура, Майнпури, Ця и Касгандж.

Индийские специалисты называют предварительные причины возникновения лихорадки, среди них – несоблюдение жителями норм гигиены и санитарии.

Источник: India Today