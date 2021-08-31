Коронавирус в Украине 31 августа 2021: оперативная статистика МОЗ

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Ольга Тетеріна |

Постепенный рост: в Украине за сутки подтвердили 1 356 новых случаев Covid-19

Постепенный рост: в Украине за сутки подтвердили 1 356 новых случаев Covid-19

По состоянию на 31 августа 2021 года в Украине подтвердили 2 286 296 случаев коронавируса. А за сутки — 1 356 новых больных. Среди них – 75 детей и 31 медработник.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 470 украинцев.

С начала пандемии Covid-19 вирус унес жизни 53 789 граждан, за сутки умер 51 человек.

Побороть болезнь за все время удалось 2 207 940 людям, за 24 часа – 1 257.

Всего в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР в течение суток – 21 236.

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Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

  • г. Киев — 204 случая;
  • Винницкая область — 29 случаев;
  • Волынская область — 18 случаев;
  • Днепропетровская область — 59 случаев;
  • Донецкая область — 59 случаев;
  • Житомирская область — 25 случаев;
  • Закарпатская область — 12 случаев;
  • Запорожская область — 80 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 случай;
  • Киевская область — 28 случаев;
  • Кировоградская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 106 случаев;
  • Львовская область — 51 случай;
  • Николаевская область — 16 случаев;
  • Одесская область — 127 случаев;
  • Полтавская область-59 случаев;
  • Ровенская область — 40 случаев;
  • Сумская область — 25 случаев;
  • Тернопольская область — 20 случаев;
  • Харьковская область — 144 случая;
  • Херсонская область — 26 случаев;
  • Хмельницкая область — 50 случаев;
  • Черкасская область — 28 случаев;
  • Черновицкая область — 87 случаев;
  • Черниговская область — 19 случаев.
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Вакцинация в Украине

За сутки, 30 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 150 482 человека. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы — 99 792 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу – 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 722 707 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 082 122 прививки.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 29 августа, в Украине подтвердили 2 284 940 случаев коронавируса. За сутки было 749 новых больных. Подробную статистику Covid — 19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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