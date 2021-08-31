Алкоголь может быть причиной нарушения ритма сердца. Согласно новому исследованию, проведенному в Сан-Франциско, даже один бокал вина может быстро повысить риск фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма).

Исследователи утверждают, что их выводы могут противоречить мнению, что алкоголь является кардиопротектором.

— Вопреки распространенному мнению, что фибрилляция предсердий связана с именно чрезмерным употреблением алкоголя, мы пришли к выводу, что и одной порции алкогольного напитка может быть достаточно, чтобы увеличить риск, — сказал Грегори Маркус, доктор медицинских наук, профессор медицины в отделе кардиологии UCSF .

Он добавил, что фибрилляция предсердий может быть неслучайной и предсказуемой.

Фибрилляция предсердий (ФП) является самой распространенной сердечной аритмией, что наблюдается клинически. Она может привести к потере качества жизни, значительным затратам на медицинское обслуживание, инсульту и смерти.

Исследование сосредоточилось на 100 пациентах с документально подтвержденной ФП, которые употребляли алкоголь реже одного раза в день. Пациенты были набраны из амбулаторий общей кардиологии и электрофизиологии сердца УЦСФ.

Каждый носил электрокардиограф (ЭКГ) в течение примерно четырех недель, нажимая кнопку, когда выпивал алкогольный напиток. Все они также имели датчики, показывающие содержание алкоголя в организме.

Периодически проводились анализы крови, отражающие потребление алкоголя в течение предыдущих недель. Участники в течение всего периода исследования потребляли в среднем один напиток в день.

Оказалось, что ритм нарушался один раз, в случае применения одной дозы алкоголя в день и увеличивался втрое, при употреблении двух и более доз.

А вот рыцари-тамплиеры считали, что красное вино при правильном употреблении не дурманит, а поддерживает дух и наполняет тело энергией и открывает путь к ясновидению.