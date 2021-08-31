В Израиле выявили наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии. В течение суток 30 августа 2021 года в стране зафиксировали почти 11 тыс. новых больных.

Это новый антирекорд суточного прироста, до этого наибольшее количество случаев было подтверждено в середине января 2021 года, однако зимой значительно меньше граждан тестировали на коронавирус.

За время пандемии в Израиле было зарегистрировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. В то же время общее количество смертей превысило отметку в 7 тыс.

По территории Израиля распространяется индийский штамм коронавируса Дельта, который ученые считают более заразным.

Эксперты считают, что после старта обучения в школах 1 сентября общая эпидситуация ухудшится еще больше.

В то же время израильские специалисты считают, что вакцинация от коронавируса и сейчас является эффективным способом борьбы с пандемией. Там для иммунизации используют вещество от Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в стране рекомендовали делать третью прививку от вируса, его могут сделать все желающие с 12 лет.