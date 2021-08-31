На пороге — осень, и эпидситуация в мире обострилась, в странах начали фиксировать больше новых случаев коронавируса, из-за этого они пересматривают карантинные меры и все активнее призывают людей вакцинироваться. По состоянию на 31 августа 2021 года в мире подтвердили более 218,1 млн случаев коронавируса, в Украине — 2 286 296. В то же время на планете более 4,5 млн людей умерли от вируса, в Украине — 53 789.

Коронавирус в Украине

В стране ухудшается обстановка с коронавирусом, за сутки — 1 356 новых больных, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Локальные обострения фиксируют в отдельных регионах.

Так, в Черновицкой области в одном из детских садиков произошла вспышка коронавируса. Сейчас специалисты принимают все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни.

А в Киеве готовятся к открытию школ с 1 сентября. В столице уже установили ряд карантинных ограничений. Так, от родителей учеников потребуют Covid-сертификат или ПЦР-тест на входе в школу. Без этих документов они не смогут посещать образовательные учреждения.

Продолжается и вакцинация от коронавируса. Во Львове, например, граждан будут иммунизировать в университете и общежитиях. Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко с 3 сентября.

При этом в Украине пока не рассматривали возможность вакцинации третьей дозой, рассказали Фактам ICTV в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в мире

Не лучше ситуация с коронавирусом и в мире. В Израиле выявили наибольшее количество новых случаев болезни с начала пандемии. В течение суток 30 августа 2021 года в стране зафиксировали почти 11 тыс. новых больных.

А в Южной Африке ученые наблюдают за мутацией — штаммом C.1.2. Он привлекает внимание, потому что имеет мутации в геноме, аналогичные тем, которые наблюдаются в представляющих интерес штаммах, таких как Дельта.

Из-за ситуации с коронавирусом страны пересматривают карантинные меры. Италия, например, изменила правила пересечения границы для украинцев. Теперь для посещения страны гражданам Украины нужно иметь вакцинацию от коронавируса и документ, подтверждающий это. При этом прививки должны быть сделаны вакцинами, которые признаны регулятором ЕС.