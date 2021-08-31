В отдельных странах мира, в частности в Израиле, гражданам начали предлагать сделать третью прививку от коронавируса. Это так называемая бустерная, усиливающая доза вещества. Однако в Украине пока не рассматривали возможность вакцинации третьей дозой.

Об этом Фактам ICTV рассказали в пресс-службе Минздрава Украины.

— Сейчас нет рекомендаций или выводов Всемирной организации здравоохранения или европейских или американских регулирующих органов о необходимости введения третьей усиливающей или бустерной дозы вакцины от коронавируса, — отметили в Минздраве.

По информации ведомства, в случае публикации результатов соответствующих исследований Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики предоставит свои выводы, на базе которых будет приниматься решение.

В то же время сейчас в Украине пытаются быстрее вакцинировать можно больше украинцев двумя дозами. Это — главная стратегия ведомства.

— В Украине сейчас доступны четыре вакцины — AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer и Moderna. Каждая из этих вакцин эффективно предотвращает тяжелом течении болезни и спасает жизни, — добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения призывает украинцев, у которых нет медицинских противопоказаний и которые не успели получить свою эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, сделать это как можно быстрее. Особенно это актуально в преддверии осенне-зимнего сезона, когда растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.