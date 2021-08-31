Covid-сводки неутешительны: штамм Дельта продолжает распространяться, количество заболевших и умерших увеличивается. Во многих странах активизировался процесс вакцинации.

Как и где правильно сделать прививку от Covid-19, рассказала семейный врач София Тимошенко.

-Для того, чтобы получить прививку от Covid-19, нужно прийти в любой центр массовой вакцинации в вашем городе или районе, — рассказала врач. – Адрес ближайшего пункта вы можете найти на сайте helsi.me.

Для вакцинирования нужно предъявить паспорт и идентификационный код. Декларация с семейным врачом не нужна.

— Главное, не верить в мифы о вакцинации и коронавирусе, которые активно распространяются, — сказала София Тимошенко. – Мифом является заявление, что прививка влечет за собой бесплодие. РНК-вакцина никак не влияет на деторождение и генетический код.

Многие считают, что вследствие вакцинации можно заболеть коронавирусной инфекцией, но это не так.

— Болезнь не может возникнуть после прививки,- объясняет семейный доктор. – Вакцина учит организм распознавать возбудителя коронавирусной инфекции. Антитела, которые образуются при этом, и защищают вас от болезни.

Даже если вы переболели коронавирусом, нужно вакцинироваться, потому что иммунитет, который выработался после болезни, недолговечен. А прививка поможет продлить период защиты еще на некоторое время.