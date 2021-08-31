Как мотивировать ребенка на учебу: топ-5 фраз

Как мотивировать ребенка на учебу — вопрос, которым задаются родители перед 1 сентября. Тем более в этом году дети опять вернутся за парты и будут учиться очно.

Вместе с психологом Дарьей Гурой Факты ICTV выяснили, как настроить ребенка 6-8 лет на учебу. Специалист назвала топ-5 фраз, которые стоит говорить ему в первый день школы, а также слова, о которых следует забыть, чтобы случайно не демотивировать школьника.

Фразы, которые помогут настроить ребенка на учебу

Тебя ждет много нового

— Ребенок зачастую любит все новое, поэтому что это всегда интересно. Этой фразой родители добьются того, что вызовут у ребенка интерес, — говорит Дарья Гура.

Ты талантливый и справишься. А если у тебя что-то не получится, мы вместе с этим разберемся

По словам психолога, все дети талантливые, только нужно это разглядеть. С помощью таких слов близкие смогут поддержать ребенка и покажут, что у него есть надежный тыл.

Тебя ждут новые друзья

Эта фраза, с одной стороны, также вызовет интерес. А с другой — подготовит школьника к тому, что у него значительно расширится круг общения.

У тебя появятся новые интересы

— Ребенок посещал секции и кружки и до школы, но теперь их будет еще больше. Таким образом родители также вызовут интерес, — добавляет Дарья Гура.

Ты станешь взрослее

— Все дети хотят быть взрослее, дружить со взрослыми детьми, поэтому это также должно его мотивировать, — продолжает психолог.

При этом есть фразы, от которых нужно отказаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Слова, которые не стоит говорить ребенку перед началом учебы

Ты должен хорошо учиться.

Учитель всегда прав.

Ты должен приносить только хорошие оценки.

Ты не выйдешь гулять, пока не сделаешь домашнее задание.

Ты должен быть отличником.

— Все фразы со словом должен могут убить мотивацию. Ребенок в силу возраста не поймет, зачем ему это надо. У него не будет внутреннего интереса, — комментирует Дарья Гура.

Давлением и завышением планки родители могут демотивировать ребенка, подводит итог она.