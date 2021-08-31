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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Как мотивировать ребенка на учебу: топ-5 фраз

1 вересня

Как мотивировать ребенка на учебу — вопрос, которым задаются родители перед 1 сентября. Тем более в этом году дети опять вернутся за парты и будут учиться очно.

Вместе с психологом Дарьей Гурой Факты ICTV выяснили, как настроить ребенка 6-8 лет на учебу. Специалист назвала топ-5 фраз, которые стоит говорить ему в первый день школы, а также слова, о которых следует забыть, чтобы случайно не демотивировать школьника.

Фразы, которые помогут настроить ребенка на учебу

  • Тебя ждет много нового

— Ребенок зачастую любит все новое, поэтому что это всегда интересно. Этой фразой родители добьются того, что вызовут у ребенка интерес, — говорит Дарья Гура.

  • Ты талантливый и справишься. А если у тебя что-то не получится, мы вместе с этим разберемся

По словам психолога, все дети талантливые, только нужно это разглядеть. С помощью таких слов близкие смогут поддержать ребенка и покажут, что у него есть надежный тыл.

Дарья Гура

  • Тебя ждут новые друзья

Эта фраза, с одной стороны, также вызовет интерес. А с другой — подготовит школьника к тому, что у него значительно расширится круг общения.

  • У тебя появятся новые интересы

— Ребенок посещал секции и кружки и до школы, но теперь их будет еще больше. Таким образом родители также вызовут интерес, — добавляет Дарья Гура.

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  • Ты станешь взрослее

— Все дети хотят быть взрослее, дружить со взрослыми детьми, поэтому это также должно его мотивировать, — продолжает психолог.

При этом есть фразы, от которых нужно отказаться.

 

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Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Слова, которые не стоит говорить ребенку перед началом учебы

  • Ты должен хорошо учиться.
  • Учитель всегда прав.
  • Ты должен приносить только хорошие оценки.
  • Ты не выйдешь гулять, пока не сделаешь домашнее задание.
  • Ты должен быть отличником.
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— Все фразы со словом должен могут убить мотивацию. Ребенок в силу возраста не поймет, зачем ему это надо. У него не будет внутреннего интереса, — комментирует Дарья Гура.

Давлением и завышением планки родители могут демотивировать ребенка, подводит итог она.

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