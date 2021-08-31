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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Какую же вакцину от Covid-19 выбрать: советы семейного врача

вакцинація

Многие люди и хотят вакцинироваться, но сомневаются или не могут остановить свой выбор на какой-то одной вакцине. Их у нас уже целых четыре.

Какую выбрать, советует семейный врач София Тимошенко.

 — Не раздумывайте долго. Идите в ближайший пункт или центр массовой вакцинации и делайте прививку той вакциной, которая есть в наличии, —  посоветовала врач.

И действительно, время не ждет, коронавирус в виде штамма Дельта уже распространился по всем континентам и собирает свою печальную дань.

Если не знаете, какую вакцину выбрать, София Тимошенко расскажет вам обо всех. Итак:

  1. CoronaVac – вакцина изготовлена из инактивированного вируса. Ее эффективность после второй дозы составляет 83,5%. Хорошо воспринимается организмом и вырабатывает антитела к коронавирусу. Нужно ввести две дозы с интервалом 14-28 дней.
  2. Pfizer — РНК-вакцина. Вторую дозу вводят через 21 день. Эффективность после второй дозы – 95%.
  3. AstraZeneca – векторная вакцина. Эффективность 81,3%. Вторую дозу вводят через 12 недель.
  4. Moderna – РНК-вакцина. Эффективность 94%. Интервал между дозами – 28 дней.

— И самое главное, все вакцины на 100% оберегают от тяжелого течения болезни и госпитализации с реанимацией, — утверждает семейный врач.

Если боитесь побочных эффектов, то знайте, что каждый организм уникален и по-разному реагирует на введение вакцины. Тяжелые случаи возникают очень- очень редко. А температура до 38,5, озноб, боль в месте укола – это нормальное явление после прививки.

Длятся все эти реакции до 3-5 дней. Потом все становится на свои места. Есть люди, у которых вакцинация не вызывает никакой реакции, но она все равно работает в организме и защищает от коронавируса.

Фото: Depositphotos

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