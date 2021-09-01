Херсонская область может в ближайшее время оказаться в желтой зоне карантина. В регионе фиксируется ухудшение эпидситуации.

Такой прогноз озвучил глава регионального Лабораторного центра Юрий Ромаскевич.

— Думаю, что увеличение количества заражений произошло из-за многочисленных путешественников, пересекающих КПВВ со стороны оккупированного Крыма. Там штамм Дельта начал свирепствовать задолго до того, как он пришел к нам, и принесли его именно те, кто возвращался из полуострова, — отметил Юрий Ромаскевич.

По его словам, если показатели продолжат ухудшаться, регион перейдет в желтую зону.

Поэтому школы могут вернуться к дистанционному обучению. Продолжат работать только те заведения, где вакцинированы 80% персонала.

Сейчас все регионы Украины продолжают находиться в зеленой зоне карантина, несмотря на колебания показателей новых случаев и рост уровня госпитализаций.

Ежедневно Минздрав называет области, где фиксируется ухудшение эпидситуации, нередко между ними оказывалась и Херсонщина. Специалисты прогнозируют, что осенью в Украине стоит ожидать вспышки коронавируса, причины — циркуляция штамма Дельта и возвращения детей в школы.

Источник: Новый день