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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Чем кормить школьника — топ-5 продуктов для хорошей работы мозга

Чем кормить школьника — топ-5 продуктов для хорошей работы мозга

С 1 сентября дети пошли в школу и будут во всю грызть гранит науки. Чтобы их мозг хорошо работал, и обучение давалось легче, они должны правильно питаться.

Диетологи назвали ряд продуктов, которые стоит добавить в рацион школьника, чтобы сделать его обучение более продуктивным.

Топ-5 продуктов для хорошей работы мозга

  • Жирные сорта рыбы

Добавление лосося или семги, которые содержат полезные кислоты Омега-3, в рацион позитивно отобразится на когнитивных функциях ребенка, будет способствовать эмоциональному здоровью и уменьшит риск развития депрессии.

  • Голубика

Ягода богата антоцианами, растительными соединениями, которые обладают как противовоспалительным, так и антиоксидантным действием. Кроме того, она — кладезь витаминов и микроэлементов.

  • Куркума

Она содержит куркумин, который благоприятно влияет на работу мозга и улучшает память.

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  • Темный шоколад

Продукт содержит флавоноиды, которые помогут улучшить память и замедлить возрастное снижение умственных способностей.

  • Яйца

Яичный желток богат холином, потребление которого связано с улучшением умственной функции и памяти.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Depositphotos

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