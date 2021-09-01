Украина получит инновационные лекарственные средства от коронавируса в рамках сотрудничества с правительством США.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет $20 млн. Лекарства развезут в регионы силами благотворительных фондов.

Эту договоренность финализировали в рамках визита президента Владимира Зеленского в США.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, препараты зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести Covid-19, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

— Они действуют непосредственно на вирус – лекарства связываются со спайковыми белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и дальнейшее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу, — пояснил министр.

Украинская сторона получит 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

Недавно в Украину поставили 2 784 флакона препарата Тоцилизумаб. Его используют для лечения больных с тяжелым течением Covid-19. Также завершается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира.