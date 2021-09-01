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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Количество увеличивается: за сутки в Украине зафиксировали 2 075 новых случаев Covid-19

коронавірус

По состоянию на 1 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 288 371 случай коронавируса. А за сутки — 2 075 новых больных. Среди них — 153 ребенка и 52 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 874 украинца.

С начала пандемии Covid-19 вирус унес жизни 53 833 граждан, за сутки умерло 44 человека.

Побороть болезнь за все время удалось 2 208 865 людям, за 24 часа – 925.

Всего в Украине провели 12 008 463 тестирования методом ПЦР, в течение суток – 28 140.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

  • г. Киев — 268 случаев;
  • Винницкая область — 34 случая;
  • Волынская область — 35 случаев;
  • Днепропетровская область — 108 случаев;
  • Донецкая область — 139 случаев;
  • Житомирская область — 63 случая;
  • Закарпатская область — 24 случая;
  • Запорожская область — 58 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 81 случай;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Кировоградская область — 15 случаев;
  • Луганская область — 115 случаев;
  • Львовская область — 121 случай;
  • Николаевская область — 33 случая;
  • Одесская область — 103 случая;
  • Полтавская область — 28 случаев;
  • Ровенская область — 65 случаев;
  • Сумская область — 43 случая;
  • Тернопольская область — 73 случая;
  • Харьковская область — 177 случаев;
  • Херсонская область — 120 случаев;
  • Хмельницкая область — 93 случая;
  • Черкасская область — 49 случаев;
  • Черновицкая область — 128 случаев;
  • Черниговская область — 32 случая.
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Вакцинация в Украине

За сутки, 31 августа, в Украине от коронавируса вакцинировались 157 049 людей. Одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы — 102 694 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу – 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 825 401 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 9 239 171 прививку.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 31 августа, в Украине подтвердили 2 286 296 случаев коронавируса. За сутки было 1 356 новых больных. Подробную статистику Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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