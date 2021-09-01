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Анастасія Рогожінська |

Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 268 новых случая

коронавірус

В Киеве фиксируют наибольшее количество случаев Covid-19 среди украинских регионов, а также постепенный рост заболеваемости. За прошедшие 24 часа в столице подтвердили 268 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в городе Covid-19 подтвердился у 224 492 киевлян.

Кроме того, двое жителей столицы не смогли преодолеть вызванные коронавирусом осложнения и скончались, доведя общее количество умерших до 5 281 человека.

В то же время за последние сутки выздороветь удалось 138 людям. Таким образом общее количество жителей Киева, которые справились с коронавирусом, достигло 216 150.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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