В Киеве фиксируют наибольшее количество случаев Covid-19 среди украинских регионов, а также постепенный рост заболеваемости. За прошедшие 24 часа в столице подтвердили 268 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в городе Covid-19 подтвердился у 224 492 киевлян.

Кроме того, двое жителей столицы не смогли преодолеть вызванные коронавирусом осложнения и скончались, доведя общее количество умерших до 5 281 человека.

В то же время за последние сутки выздороветь удалось 138 людям. Таким образом общее количество жителей Киева, которые справились с коронавирусом, достигло 216 150.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: