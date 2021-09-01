Дети возвращаются в школу. Будем надеяться, что локдаун не заставит их снова сидеть дома. Следовательно, они больше чем полдня, а то и дольше будут проводить в школе: учиться, заниматься спортом или творчеством, и конечно, питаться.

Мы должны позаботиться о том, чтобы еда была качественной, питательной и безопасной.

— В последнее время много говорится о реформе школьного питания, цель которой — улучшение здоровья детей и подростков в ближайшей перспективе. Но реформа не даст результата, если дома они будут есть вредную пищу, — подчеркивает врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец.

Итак, нам самим нужно забыть о сардельках с булочками, конфетах и вафлях, и давать детям в школу полезные продукты, которые будут создавать ощущение сытости. Тогда ребенку не захочется покупать чипсы и печенье, в состав которого входят трансжиры и прочие вредные вещества.

Что положить в ланч-бокс

Во-первых, выберите продукты, содержащие много белка: цельнозерновой хлеб, орехи, сыр, яйца и др.

Не используйте плавленый сыр, майонез, кетчуп и другие магазинные намазки.

Выбирайте начинку для сэндвича нежирную: мясо курицы или индейки, тунец, нежирный сыр.

Не забывайте о фруктах и ​​овощах: добавьте помидоры черри, длинные кусочки моркови, огурца, сельдерея.

Разберите на дольки апельсин или мандарин, порежьте яблоко.

Вместо конфет положите сухофрукты: изюм, курагу, яблоки, финики. Но учтите, что эти фрукты могут прилипать к зубам, и если ими злоупотреблять, может возникнуть кариес.

Приучите ребенка полоскать рот после еды.

Собирайте ланч-бокс вместе

Каждый ребенок имеет свои пищевые привычки. Некоторые не любят кислые яблоки или мандарины, помидоры или огурцы. Привлеките ребенка к подготовке школьного завтрака. Выберите яркий ланч-бокс с несколькими отделениями, чтобы продукты не смешивались, и наполняйте его вместе, давая сыну или дочери право выбора.

Бокс-меню

Вот примеры здоровых ланч-боксов для школьника.

Бутерброд из цельнозернового хлеба, с двумя столовыми ложками нежирного творога, мелко нарезанным огурцом и сельдереем с листьями зеленого салата, яблоко, кекс, бутылочка воды.

Салат из помидора, огурца, сладкого перца, с добавлением фасоли, тунца, сухих трав, кусок цельнозернового хлеба, мандарин, 200 мл йогурта.

Хумус с овощами, завернутый в лаваш, пять помидоров черри, йогурт с замороженными ягодами, бутылочка воды.

Помните о пищевой безопасности. Давайте подросткам и детям только такие продукты, которые не могут испортиться ни протяжении времени, проводимого в школе.

Украинские дети потребляют много сахара, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко. Количество вдвое, а иногда втрое превышает дневную норму. Источником лишнего сахара являются и сладкие газированные напитки. Кроме того, украинские дети мало двигаются. Изменение системы питания в школах позволит предотвратить развитие различных заболеваний, в том числе ожирение.