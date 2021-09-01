В Украине раньше пробу Манту делать всем детям каждый год. Таким образом изучали состояние инфицированности возбудителем туберкулеза — микобактерией, или бациллой Коха.

В Минздраве сообщили, что проводить пробу Манту не рекомендуют всем, ведь для начала нужна диагностика детей, которые не относятся к группам риска, нецелесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.

Пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев. Вакцинироваться можно, если пробы Манту был отрицательным. В то же время малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводят сразу.

По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная. Многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно более эффективными в преодолении этой болезни являются:

охват вакцинацией БЦЖ новорожденных детей;

профилактика туберкулеза среди групп риска через диагностику латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ);

назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом, и своевременное назначение им эффективного лечения.

Сейчас пробу Манту обязательно делать взрослым и детям, которые имеют такие факторы риска развития туберкулеза, как:

контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;

ВИЧ-инфекция;

потребность в трансплантации органов или костного мозга;

силикоз (заболевание человека, которое возникает при длительном вдыхании шахтного пыли, содержащей свободный диоксид кремния).

Положительная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом. С результатами стоит обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту.

Недавно в Минздрав отметили, что все регионы Украины обеспечены вакциной БЦЖ – единственным препаратом для прививки против туберкулеза.

Количество препарата полностью обеспечивает потребность в рутинной прививке до следующего года всех лечебных учреждений и родильных стационаров.