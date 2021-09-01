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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Не для всех: кому необходимо делать пробу Манту

манту

В Украине раньше пробу Манту делать всем детям каждый год. Таким образом изучали состояние инфицированности возбудителем туберкулеза — микобактерией, или бациллой Коха.

В Минздраве сообщили, что проводить пробу Манту не рекомендуют всем, ведь для начала нужна диагностика детей, которые не относятся к группам риска, нецелесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.

Пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев. Вакцинироваться можно, если пробы Манту был отрицательным. В то же время малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводят сразу.

По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная. Многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно более эффективными в преодолении этой болезни являются:

  • охват вакцинацией БЦЖ новорожденных детей;
  • профилактика туберкулеза среди групп риска через диагностику латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ);
  • назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом, и своевременное назначение им эффективного лечения.

Сейчас пробу Манту обязательно делать взрослым и детям, которые имеют такие факторы риска развития туберкулеза, как:

  • контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;
  • ВИЧ-инфекция;
  • потребность в трансплантации органов или костного мозга;
  • силикоз (заболевание человека, которое возникает при длительном вдыхании шахтного пыли, содержащей свободный диоксид кремния).

Положительная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом. С результатами стоит обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту.

Недавно в Минздрав отметили, что все регионы Украины обеспечены вакциной БЦЖ – единственным препаратом для прививки против туберкулеза.

Количество препарата полностью обеспечивает потребность в рутинной прививке до следующего года всех лечебных учреждений и родильных стационаров.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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