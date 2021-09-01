Вскоре после начала учебного года некоторые школьники могут отказываться ходить в учебные заведения. Отторжение школы может быть связано с проблемами со сверстниками, собственной неуверенностью, депрессией.

Американский психолог Джон Даффи, автор книги Воспитание нового подростка в эпоху беспокойства, разобрал проблему отказа ребенка ходить в школу и озвучил рекомендации для родителей.

По его словам, из-за длительной изоляции некоторым детям может быть сложно возвращаться в школу. Они чувствовали себя комфортно и безопасно дома. Поход в школу они воспринимают как перемены, это и может их пугать.

— Если ваш ребенок был изолирован, выражал опасения по поводу пребывания в общественных местах или отказывался от занятий с друзьями и сверстниками, примите к сведению. Отказ от школы — довольно серьезный симптом, который, как правило, сочетается с другими индикаторами тревоги и депрессии, — говорится в материале.

В таком случае родители сами могут поговорить с ребенком о его опасениях или же обратиться к специалисту.

— Некоторые родители опасаются, что терапия может быть чрезмерной реакцией, но я уверяю вас, что это не так… В любом случае, правильная терапия поможет вашему ребенку справиться с трудностями в учебном году. Идея состоит в том, чтобы работать не только с отказом от учебы, но и с лежащей в основе тревогой или депрессией, — пишет психолог.

Кроме терапии, поможет постепенное возвращение в школу. Если ребенок напрочь отказывается посещать учебное заведение, можно попробовать уговорить возобновить этот процесс постепенно.

— Если вы сможете заставить ребенка ходить в школу всего на пару дней для начала, он быстро обнаружит, что находиться в здании среди сверстников и учителей может быть неудобно, но не катастрофически. И когда дети оказываются в здании, они с большей вероятностью останутся там дольше, — говорит Джон Даффи.

В этом процессе немалую роль играет поддержка персонала, а также друзей.

Также родители должны не оставлять его наедине с проблемой, а постоянно поддерживать. При этом угрозы, обвинения, наказания не помогут. Более эффективной будет разговор, попытка понять ребенка, разобраться с проблемой.

— Сядьте и спросите, что они переживают эмоционально. Благодаря пониманию и поддержке создайте ощущение командной работы и сотрудничества, — комментирует он.

Важно напоминать ребенку, что он сильный и может справиться с любыми трудностями в школе.