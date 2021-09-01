Введение Covid-паспортов, вероятно, заставит сомневающихся людей еще решительнее отказываться от Covid-прививок, показало исследование с участием более 16 тыс. человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в июле, что правительство сделает обязательным предъявление Covid-паспортов в ночных клубах и других многолюдных закрытых заведениях.

Никаких подробностей пока нет, но официальный представитель премьер-министра заявил во вторник, что в политике нет никаких изменений.

— Мы широко изложили наше намерение требовать прохождения вакцинации в ночных клубах и некоторых других местах. В ближайшие недели мы сообщим подробности по этому поводу, — сказал он.

Этот шаг не только поможет защитить посетителей клубов от вируса, но и направлен на стимулирование внедрения вакцины.

Опрос по этому поводу проводился в апреле, когда большинство людей были либо не вакцинированы, либо получили только одну дозу вакцины. Было высказано предположение, что с меньшей вероятностью будут вакцинироваться темнокожие молодые люди, которые не говорят по-английски и относятся к паспортам негативно.

— Это создает риск разделения общества, в котором большинство — в относительной безопасности, но остаются группы с низкой вакцинацией, где еще могут происходить вспышки, — написали исследователи.

В анализе приняли участие 16,52 тыс. человек, 14,5 тыс. из которых еще не получили обе дозы вакцины. В этой группе подавляющее большинство (87,8%) указали, что на их решение введение паспортов не повлияет.

Однако из оставшихся 12,2% около двух третей заявили, что они с меньшей вероятностью будут вакцинироваться, если введут паспорта, тогда как остальные заявили, что они будут более склонны к иммунизации. Covid-паспорта эта группа воспринимала не так негативно, если они требовались только для международных поездок, а не для использования внутри страны

Доктор Алекс де Фигейредо из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сказал, что эти проценты становятся значительными при масштабировании на все население.

Исследование поведенческих эффектов предполагает, что схема введения Covid-паспортов вызывает социальное разделение, сказал профессор Джон Друри, участник подкомитета Sage, консультирующий по поведенческой науке.

— Covid-паспорта только создадут неравенство. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на данные о том, кто еще не вакцинирован. В основном это молодежь, бедняки и представители этнических меньшинств, — подчеркнул он.

Негативное отношение к введению Covid-паспортов было у мужчин и высокообразованных людей.

Ученые говорят, что еще одна проблема с паспортами вакцинации, особенно в свете более заразного штамма Дельта, — это слабая научная база.

Многие люди будут вакцинироваться, чтобы вернуть себе свободу, но при высоком уровне внезапных инфекций не исключено, что свободы они все равно могут быть лишены или она будет обусловлена дальнейшими дозами, добавляет де Фигейредо.

— Это довольно проблематично, поскольку люди могут устать от этого и начать отказываться от прививок, — добавил он.

Предложение о Covid-паспортах было встречено скептически британским сектором ночных клубов, поскольку это может нанести вред их работе.

Представители же индустрии живой музыки отдают предпочтение нынешним требованиям для участия в фестивалях и других музыкальных площадках. Это либо двойная вакцинация, либо выздоровление от Covid, либо отрицательный тест

Схемы внедрения Covid-паспортов за рубежом развивались в разных направлениях и вызывали разную реакцию. Во Франции десятки тысяч людей протестовали против пропуска, который позволяет людям посещать рестораны, бары, самолеты и поезда.

Датская система коронапас действует с апреля, но с 10 сентября ее прекращают, поскольку власти считают, что вирус больше не представляет серьезной угрозы для общества. Бары, кафе, рестораны, музеи и татуировщики открыты для всех, кто может показать отрицательный результат теста, сделанный не ранее чем за 72 часа или пройти вакцинацию с помощью цифрового сертификата.

Израиль, который был в авангарде внедрения прививок от Covid, большую часть года применял зеленый пропуск. В феврале там выпустили приложение, показывающее, был ли человек полностью вакцинирован от Covid или он имеет предполагаемый иммунитет после болезни.

Система QR-кодов, введенная в прошлом году в Китае, делит людей на категории разного цвета, зеленый позволяет им свободно перемещаться при запросе QR-кода в общественных местах.

В Украине родителям запретят посещать школы без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на Сovid-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения. Запрет будет действовать при всех зонах карантина.