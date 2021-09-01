В начале нового учебного года важно мотивировать ребенка к учебе, настроить его на нужную волну, чтобы он с интересом приступил к урокам.

Психолог Дарья Гура рассказала Фактам ICTV, как родители могут пробудить у ребенка интерес к учебе, а какие действия способны убить его.

— Бывает внешняя и внутренняя мотивация. Внутренняя — сильнее, поэтому нужно ориентироваться на нее. Для того следует понять, что движет ребенком. Обращая внимание на его интересы, надо объяснять ценность образования, — говорит Дарья Гура.

Также не стоит забывать о том, что многое зависит от того, кто учит ребенка.

— Важно найти харизматичного учителя, который будет полностью поглощен своим предметом, и будет с таким же интересом учить детей, — добавляет психолог.

По словам специалиста, хорошо, если среди предметов будут те, которые ребенок любит.

Например, ребенок с детства любит рисовать. Будет хорошо, если у него появится возможность заниматься этим в школе, это сразу же его заинтересует, — продолжает Дарья Гура.

Также родители сами должны быть примером для детей.

— Всегда чем-то интересоваться, рассказывать с интересом о своей работе, хобби, быть самому увлеченным чем-то. Это все формирует мотивацию к обучению, — объясняет эксперт.

Нелишней будет и похвала, но не пустая, а за конкретные действия.

— Хвалить за реальные успехи, чтобы сформировать хорошую самооценку, тогда ребенок будет верить в себя, — комментирует специалист.

При этом существует поведение и действия, которые могут отбить у ребенка желание учиться.

Чего нельзя делать:

завышать планку;

сравнивать ребенка с кем-то;

давить психологически и физически — наказывать за ошибки, плохие оценки;

высмеивать, делать некорректные замечания;

чрезмерно опекать;

выполнять за ребенка его задания.

— Родители могут думать, что если они будут делать вместо ребенка домашнюю работу, то облегчат ему жизнь. Однако это не так. Нужно мотивировать его самого искать ответ, — подводит итог психолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог Харьков / онлайн (@dariagura)

Мотивировать ребенка можно не только действиями, но и с помощью правильно подобранных слов. При этом важна ежедневная поддержка.