Питание школьника — важный аспект, от которого зависит здоровье, самочувствие и успеваемость ребенка.
Специалисты ООН рассказали, каким должен быть ежедневный рацион школьника — сколько должно быть приемов пищи и какие продукты стоит в него добавлять.
Приемы пищи школьника
По данным организации, их должно быть пять — завтрак дома, в школе, обед, полдник и ужин.
- Завтрак дома – 7.30-8.00 (25% от дневной нормы калорий)
Первый прием пищи должен обязательно состоять из горячего блюда – каши, творожной запеканки, омлета. Хорошим дополнением будут овощи или фрукты. Напитки – чай, молоко, кофе.
- Завтрак в школе – 10.00-11.00 (10-15% от дневной нормы калорий)
Школьник может съесть бутерброд с отварным мясом и сыром, йогурт, сырники, запеканки, овощи и фрукты.
- Обед дома или в школе – 12.00-13.00 (30% от дневной нормы калорий)
Во время обеда школьников рекомендуют кормить таким образом: на первое – горячее блюдо, на второе – полноценное мясное или рыбное блюдо с гарниром из овощей. Напиток – сок, компот.
- Полдник – 16.00-17.00 (5-10% от дневной нормы калорий)
Бутерброд, фруктовый салат или овощной салат. Напитки – чай, кисель.
- Ужин дома – 18.30-19.00 (25% от дневной нормы калорий)
В вечернее время школьнику можно дать блюда из творога с фруктами, яиц и овощей, овощные смеси, овощные салаты, запеченные фрукты.
При этом рекомендуется ограничивать потребление сладкого.
Рекомендованное количество сладостей в день (любая одна позиция):
- 5-6 ч. л. сахара;
- 3 шоколадные конфеты;
- 5 карамелек;
- 5 ч. л. варенья или меда;
- 2-3 вафли;
- 50 г торта.
Также в организации назвали, какой должна быть калорийность рациона школьника: 7-10 лет — 2 400 ккал, 14-17 — 2800 ккал.
Если ребенок занимается спортом, можно добавить еще 400 ккал.
Источник: ООН