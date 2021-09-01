Питание школьника — важный аспект, от которого зависит здоровье, самочувствие и успеваемость ребенка.

Специалисты ООН рассказали, каким должен быть ежедневный рацион школьника — сколько должно быть приемов пищи и какие продукты стоит в него добавлять.

Приемы пищи школьника

По данным организации, их должно быть пять — завтрак дома, в школе, обед, полдник и ужин.

Завтрак дома – 7.30-8.00 (25% от дневной нормы калорий)

Первый прием пищи должен обязательно состоять из горячего блюда – каши, творожной запеканки, омлета. Хорошим дополнением будут овощи или фрукты. Напитки – чай, молоко, кофе.

Завтрак в школе – 10.00-11.00 (10-15% от дневной нормы калорий)

Школьник может съесть бутерброд с отварным мясом и сыром, йогурт, сырники, запеканки, овощи и фрукты.

Обед дома или в школе – 12.00-13.00 (30% от дневной нормы калорий)

Во время обеда школьников рекомендуют кормить таким образом: на первое – горячее блюдо, на второе – полноценное мясное или рыбное блюдо с гарниром из овощей. Напиток – сок, компот.

Полдник – 16.00-17.00 (5-10% от дневной нормы калорий)

Бутерброд, фруктовый салат или овощной салат. Напитки – чай, кисель.

Ужин дома – 18.30-19.00 (25% от дневной нормы калорий)

В вечернее время школьнику можно дать блюда из творога с фруктами, яиц и овощей, овощные смеси, овощные салаты, запеченные фрукты.

При этом рекомендуется ограничивать потребление сладкого.

Рекомендованное количество сладостей в день (любая одна позиция):

5-6 ч. л. сахара;

3 шоколадные конфеты;

5 карамелек;

5 ч. л. варенья или меда;

2-3 вафли;

50 г торта.

Также в организации назвали, какой должна быть калорийность рациона школьника: 7-10 лет — 2 400 ккал, 14-17 — 2800 ккал.

Если ребенок занимается спортом, можно добавить еще 400 ккал.

Источник: ООН