Наступила осень, с ее приходом ухудшились прогнозы по ситуации с коронавирусом в Украине и мире. Специалисты пугают ростом количества новых случаев болезни, эти прогнозы подтверждает и ежедневная статистика Covid-19.
По состоянию на 1 сентября 2021 года в мире подтвердили более 218,7 млн случаев коронавируса, в Украине общее количество больных — 2 288 371. За все время вирус унес жизни более 4,5 млн людей на планете, в Украине — 53 833 граждан.
Коронавирус в Украине
В Украине опять фиксируется увеличение суточного прироста больных, за последний день их — 2 075.
Специалисты Национальной академии наук Украины предупреждают — в начале сентября украинцам следует быть готовыми к суточному росту новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. По их словам, в первую неделю сентября ожидается в среднем около 1,7 тыс. заболевших, во вторую — до 2,3 тыс.
Пока все регионы страны находятся в зеленой зоне карантина, в то же время показатели двух из них не соответствуют этому. Ситуация с госпитализацией больных ухудшилась в Ивано-Франковской и Черниговской областях. В первой показатель — 57,8%, во второй — 55,4%.
С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Минздрав предупреждает — ученики и учителя должны соблюдать ряд карантинных правил, чтобы избежать вспышки вируса.
В случае подтверждения у ребенка коронавируса все ученики, которые находились с больным в одном помещении, должны отправиться на самоизоляцию.
Коронавирус в мире
А в мире ученые продолжают изучать штаммы коронавируса. Так, вариант Мю, который обнаружили в Колумбии в январе 2021 года, представляет большую опасность, говорят в ВОЗ. На эту мутацию приходится 39% новых случаев Covid-19.
По их информации, больше всего случаев штамма Мю — в странах Центральной и Латинской Америки. Но его также зафиксировали уже во многих странах Европы и в США.
Страны мира продолжают бороться с коронавирусом с помощью вакцинации. Исследователи проводят эксперименты с вакцинами, смешивая их и изучая влияние на организм человека.
Однако в Австралии ученые выступили против таких опытов. Они считают, что смешивание вакцин опасно для граждан. Нужно колоть две дозы одного и того же вещества, тогда будет польза и никакого риска.