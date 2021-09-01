Накапливаются доказательства того, что вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR), вводимая в раннем детстве, и вакцина против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap), вводимая каждые 10 лет, усиливают защиту от тяжелой формы Covid-19.

Чтобы выяснить, обеспечивают ли вакцины MMR и Tdap дополнительную защиту от Covid-19, исследователи из американского Brigham and Women’s Hospital провели лабораторные анализы с использованием новых чувствительных методов для обнаружения и характеристики Т-клеточного ответа на антигены.

Они применили эти методы для измерения реакции Т-клеток, выделенных из крови выздоравливающих пациентов с Covid-19, и пациентов, вакцинированных против Covid-19, на антигены SARS-CoV-2 и вакцины MMR и Tdap.

Объединившись с сотрудниками клиники Кливленда, они также привлекли большую, хорошо аннотированную когорту пациентов с Covid-19 и обнаружили, что предшествующая вакцинация MMR или Tdap была связана со снижением тяжести заболевания.

— Мы знаем, что во время пандемии Covid-19 имело место заметное снижение числа плановых прививок для детей и подростков, — отметила старший научный сотрудник отделения патологии Таня Маядас.

И добавила, что полученные результаты исследования подчеркивают важность плановой вакцинации детей и взрослых. Поскольку эти вакцины не только защищают от разрушительных болезней, но и собирают все больше свидетельств того, что некоторые из них обеспечивают определенную степень защиты от тяжелой формы Covid-19.

Авторы отмечают, что, хотя их лабораторные данные подкреплены эпидемиологическими наблюдениями, необходима дальнейшая работа для оценки связи между вакцинацией MMR и Tdap и тяжестью заболевания Covid-19, чтобы определить, является ли эта связь причинной.

Результаты предсказывают, что, хотя MMR и Tdap не заменяют вакцины против Covid-19, они могут обеспечить более надежную защиту, возможно, от новых спайк-вариантов, чем одна только Covid-вакцина. А в регионах, где вакцины против Covid-19 недоступны, могут уберечь инфицированных людей от развития тяжелых заболеваний.