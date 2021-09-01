Алкоголь — биологически активное вещество, поэтому взаимодействует со многими лекарственными средствами, меняя их фармакологическое действие. В биотрансформации многих лекарств принимают участие те же ферменты, что и в метаболизме алкоголя, спиртное и лекарство могут конкурировать за одни и те же рецепторы. В результате человек получает не тот эффект от лекарства, на который рассчитывал, иногда опасный для здоровья.
Какие группы препаратов опасно совмещать с алкоголем
Здесь указаны группы лекарств, сочетание которых с этанолом наиболее опасно.
Препараты для сердца и сосудов:
- гипотензивные;
- антиангинальные;
- антиаритмические;
- антиатеросклеротические;
- цереброваскулярные.
Психотропные и нейротропные:
- антидепрессанты, ингибирующие моноаминоксидазу;
- нейролептики;
- седативные и снотворные;
- противосудорожные;
- транквилизаторы.
Алкоголь при депрессии не рекомендуется, так как он может усиливать симптомы.
Антибактериальные препараты:
- цефалоспорины;
- сульфаниламиды;
- амфениколы;
- пенициллины;
- азолы.
Обезболивающие и противовоспалительные:
- ибупрофен;
- парацетамол;
- аспирин и другие.
Нет лекарств, которые рекомендовано принимать вместе с алкоголем. Поэтому лечение и употребление спиртного лучше развести во времени. Всегда консультируйтесь со своим врачом по вопросу употребления спиртного во время приема лекарств.
Ограничивать количество алкоголя до минимума или отказаться совсем рекомендуют людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца и сосудов, когнитивными нарушениями вследствие изменений в головном мозге, нарушениями психики, склонностью к судорогам, эндогенной депрессией.
— Врач никогда не рекомендует алкоголь при депрессии. Иногда при этом заболевании развивается своеобразное расстройство — дипсомания, когда человек, желая облегчить симптомы, начинает употреблять алкоголь, и это выглядит как запой, — отметил психиатр-нарколог Дмитрий Лазебный.
Также не рекомендовано употреблять алкоголь во время восстановления после операций и травм.
Какие эффекты от совместного применения лекарств и алкоголя могут быть?
- усиление или снижение активности препарата;
- токсическое действие лекарства;
- усиление побочных действий лекарства;
- усиление токсического действия алкоголя.
При длительном применении лекарства без отказа от алкоголя токсическое действие накапливается, препарат дает искаженный эффект. Лечение в этом случае будет менее эффективным или даст нежелательный результат.
Интоксикация ацетальдегидом
Алкоголь в организме трансформируется с помощью двух ферментов: алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы.
На блокировании ацетальдегиддегидрогеназы основан метод фармакологического лечения алкоголизма. Для этого используют дисульфирам. В случае блокирования фермента промежуточный продукт переработки спирта — ацетальдегид — не может быть обезврежен и выведен из организма и вызывает выраженный интоксикационный синдром.
Симптомы интоксикации ацетальдегидом:
- тошнота, рвота;
- тремор;
- выраженная слабость;
- головная боль;
- нарушение когнитивных функций;
- судороги;
- тахикардия.
Если человек принимает дисульфирам (антабус, колме, эспераль, тетурам) и на фоне его приема позволяет выпивку, развивается алкоголь-тетурамовая реакция. Это токсичная реакция. Интенсивность интоксикации зависит от степени поражения внутренних органов и возраста.
— В пожилом возрасте за счет повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему может даже развиться инфаркт. У молодого человека, относительно здорового, она может пройти и дома. Если есть выраженная реакция 一 вызов скорой помощи и госпитализация, дезинтоксикационная терапия, симптоматическая, — подчеркивает психиатр-нарколог Дмитрий Лазебный.
При употреблении спиртного одновременно с лекарством имеет значение также и количество выпитого этанола и доза препарата. Если так получилось, что вы случайно выпили бокал вина и не учли его взаимодействие с вашим лекарством, не стоит волноваться. Уточните возможные последствия у вашего врача. Скорее всего, от этого количества спирта не разовьется токсический синдром и существенно не изменится действие препарата. Но систематически этого делать все же не стоит.