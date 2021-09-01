Алкоголь — биологически активное вещество, поэтому взаимодействует со многими лекарственными средствами, меняя их фармакологическое действие. В биотрансформации многих лекарств принимают участие те же ферменты, что и в метаболизме алкоголя, спиртное и лекарство могут конкурировать за одни и те же рецепторы. В результате человек получает не тот эффект от лекарства, на который рассчитывал, иногда опасный для здоровья.

Какие группы препаратов опасно совмещать с алкоголем

Здесь указаны группы лекарств, сочетание которых с этанолом наиболее опасно.

Препараты для сердца и сосудов:

гипотензивные;

антиангинальные;

антиаритмические;

антиатеросклеротические;

цереброваскулярные.

Психотропные и нейротропные:

антидепрессанты, ингибирующие моноаминоксидазу;

нейролептики;

седативные и снотворные;

противосудорожные;

транквилизаторы.

Алкоголь при депрессии не рекомендуется, так как он может усиливать симптомы.

Антибактериальные препараты:

цефалоспорины;

сульфаниламиды;

амфениколы;

пенициллины;

азолы.

Обезболивающие и противовоспалительные:

ибупрофен;

парацетамол;

аспирин и другие.

Нет лекарств, которые рекомендовано принимать вместе с алкоголем. Поэтому лечение и употребление спиртного лучше развести во времени. Всегда консультируйтесь со своим врачом по вопросу употребления спиртного во время приема лекарств.

Ограничивать количество алкоголя до минимума или отказаться совсем рекомендуют людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца и сосудов, когнитивными нарушениями вследствие изменений в головном мозге, нарушениями психики, склонностью к судорогам, эндогенной депрессией.

— Врач никогда не рекомендует алкоголь при депрессии. Иногда при этом заболевании развивается своеобразное расстройство — дипсомания, когда человек, желая облегчить симптомы, начинает употреблять алкоголь, и это выглядит как запой, — отметил психиатр-нарколог Дмитрий Лазебный.

Также не рекомендовано употреблять алкоголь во время восстановления после операций и травм.

Какие эффекты от совместного применения лекарств и алкоголя могут быть?

усиление или снижение активности препарата;

токсическое действие лекарства;

усиление побочных действий лекарства;

усиление токсического действия алкоголя.

При длительном применении лекарства без отказа от алкоголя токсическое действие накапливается, препарат дает искаженный эффект. Лечение в этом случае будет менее эффективным или даст нежелательный результат.

Интоксикация ацетальдегидом

Алкоголь в организме трансформируется с помощью двух ферментов: алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы.

На блокировании ацетальдегиддегидрогеназы основан метод фармакологического лечения алкоголизма. Для этого используют дисульфирам. В случае блокирования фермента промежуточный продукт переработки спирта — ацетальдегид — не может быть обезврежен и выведен из организма и вызывает выраженный интоксикационный синдром.

Симптомы интоксикации ацетальдегидом:

тошнота, рвота;

тремор;

выраженная слабость;

головная боль;

нарушение когнитивных функций;

судороги;

тахикардия.

Если человек принимает дисульфирам (антабус, колме, эспераль, тетурам) и на фоне его приема позволяет выпивку, развивается алкоголь-тетурамовая реакция. Это токсичная реакция. Интенсивность интоксикации зависит от степени поражения внутренних органов и возраста.

— В пожилом возрасте за счет повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему может даже развиться инфаркт. У молодого человека, относительно здорового, она может пройти и дома. Если есть выраженная реакция 一 вызов скорой помощи и госпитализация, дезинтоксикационная терапия, симптоматическая, — подчеркивает психиатр-нарколог Дмитрий Лазебный.

При употреблении спиртного одновременно с лекарством имеет значение также и количество выпитого этанола и доза препарата. Если так получилось, что вы случайно выпили бокал вина и не учли его взаимодействие с вашим лекарством, не стоит волноваться. Уточните возможные последствия у вашего врача. Скорее всего, от этого количества спирта не разовьется токсический синдром и существенно не изменится действие препарата. Но систематически этого делать все же не стоит.