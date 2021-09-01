Штамм коронавирус Мю, который обнаружили в Колумбии в январе 2021 года, представляет большую опасность. На эту мутацию приходится 39% новых случаев Covid-19.

Сейчас во всем мире фиксируется 3,7 тыс. подтвержденных случаев заражения этим штаммом.

Больше всего случаев штамма Мю в странах Центральной и Латинской Америки. Но его также зафиксировали во многих странах Европы и в США.

В конце июля 2021 года этот вариант вышел на третье место после штаммов Дельта и Гамма по распространению в американском городе Майами.

По данным исследований ученых биомедицинского университета Рима и университета Бреши, пациенты, которые сделали прививку вакциной от коронавируса производства Pfizer/Biontech, имели хорошую защиту от штамма Мю.

Эксперты утверждают, что в этом варианте есть новые и уже известные мутации Covid-19. ВОЗ внесла штамм Мю в список вариантов, представляющих интерес.

В настоящее время существует четыре штамма, которые вызывают беспокойство: Альфа, впервые зарегистрированный в Кенте, распространяется в 193 странах, Бета — в 141, Гамма — в 91 и Дельта — в 170 странах, а Мю — пятый вариант.

Недавно в Японии подтвердили первый случай мутации штамма коронавируса Дельта нового типа. В него входят признаки вариантов дельты и Альфа.

Пациент не имел никаких записей о поездках за границу, а заразился вирусом из-за контакта с местным населением. Поэтому ученые предполагают, что мутация N501S, вероятно, произошла в Японии.