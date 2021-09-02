В Тернопольской области преждевременно родился младенец весом всего 540 граммов. Врачи принимали роды на 26-й неделе беременности матери.

Об этом сообщили в КНП Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мать и ребенок Тернопольского областного совета. Врачи отметили, что девочка находилась в медучреждении более двух месяцев.

— Большой труд и усилия были приложены коллективом неонотологов, которые 67 дней работали над тем, чтобы ребенок с 540 граммами на сегодня имел 1 кг 600 г, и мы могли переводить его на следующие этапы для того, чтобы он мог продолжать дальше жить, – рассказал генеральный директор областного перинатального центра Мать и ребенок Виктор Овчарук.

Сейчас ребенка переводят в областную детскую больницу, где он некоторое время будет находиться под наблюдением врачей.

Специалисты центра добавили, что родители приходили к маленькой Ане несколько раз в день. Они участвовали в уходе, кормлении и выхаживании, в том числе методом кенгуру.

По данным перинатального центра, ежегодно в области рождается около 30-50 детей с экстремальной массой до 1 кг. Хоть не всех удается спасти, но этот процент низкий.

Недавно в Сингапуре из больницы выписали ребенка, которого во время рождения считали самыс маленьким в мире. Младенец с начальным весом 212 граммов (примерно как яблоко) и ростом 24 сантиметра находился на интенсивном лечении 13 месяцев.

Мать родила девочку путем экстренного кесарева сечения на 25-й неделе беременности. Подробнее о самом маленьком младенце в мире — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Неля Скубенко, Файне місто

Фото: Неля Скубенко