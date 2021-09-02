Украина дополнительно получит $12,8 млн для борьбы с Covid-19 от Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обсудил с USAID детали указанной помощи и все другие проекты, которые финансируются в Украине, а также те проекты, о которых шла речь на встрече с представителями высшего руководства Агентства США по международному развитию в Вашингтоне.

Они обсудили вопросы повышения уровня вакцинации от коронавируса, основные причины отказа от вакцинации и видение министерства относительно новых коммуникационных кампаний по ускорению темпов вакцинации, особенно среди групп риска.

По результатам встречи достигли соглашения о немедленном инициировании расширенной поддержки Агентства США по международному развитию (USAID) для усиления кампании вакцинации против Covid-19 и продолжения партнерства США с целью увеличения возможностей медицинских закупок и дальнейшего развития системы здравоохранения Украины.

Также Украина получит инновационные лекарственные средства от коронавируса в рамках сотрудничества с правительством США. В ближайшее время они поступят в качестве гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет $20 млн. Лекарства развезут в регионы силами благотворительных фондов.