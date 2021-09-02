Исследование, проведенное учеными из Университета Восточной Финляндии, показало, что физические упражнения могут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера, изменяя способ хранения железа в мозге.

Болезнь Альцгеймера, наиболее распространенная форма деменции, вызывает дегенерацию частей мозга, которые важны для мышления, памяти и речи.

В 2020 году почти 5,8 млн человек в Соединенных Штатах жили с болезнью Альцгеймера.

Большинство случаев связано с возрастными заболеваниями и генетическими факторами риска. Но также важную роль здесь играют такие аспекты, как отсутствие физической активности и неполноценная диета.

Однако остается неясным, как именно физическая активность защищает мозг от последствий болезни Альцгеймера.

Один из ключей к разгадке заключается в том, что и нормальный процесс старения, и болезнь Альцгеймера связаны с тем, как мозг обрабатывает железо.

Регулярные упражнения могут улучшить метаболизм железа и предотвратить накопление этого минерала в головном мозге, но механизмы этого эффекта оставались неясными. Новое исследование помогает разгадать эту загадку.

Ученые сравнили мышей, генетически предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера, с обычными их сородичами.

Половина мышей имела свободный доступ к колесу для упражнений в своих клетках, тогда как другие животные вели малоподвижный образ жизни.

Через шесть месяцев ученые измерили уровни железа и белков, необходимых для его регуляции, в мозге и мышцах мышей.

Они обнаружили, что бег изменяет метаболизм, замедляет транспортировку железа в головной мозг и увеличивает содержание железа в мышцах.

По мнению ученых, это исследование подчеркивает важность нарушения регуляции железа при болезни Альцгеймера и демонстрирует, что длительные произвольные беговые упражнения модулируют гомеостаз железа в головном мозге и скелетных мышцах.

Основным ограничением исследования было то, что в нем использовалась модель заболевания на животных, которая может существенно отличаться от представления болезни у людей.

Кроме того, упражнения могут по-разному влиять на метаболизм железа у мышей и людей.