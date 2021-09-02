В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом из-за увеличения количества инфицирований и тяжелых случаев болезни. Но все области до сих пор находятся в зеленой зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Сейчас четыре области не соответствуют этой зоне по показателю динамики уровня госпитализаций с Covid-19.

Ситуация с больными Covid-19 ухудшилась в Луганской области. По состоянию на 1 сентября показатель динамики уровня госпитализаций составляет 75,8%. А еще 31 августа он был в пределах нормы — 5,2%.

Также уровень госпитализаций превышен во Львовской области. Этот показатель составляет 54,4%. А еще днем ранее он соответствовал зеленой зоне — 23,7%.

Зеленой зоне карантина не соответствует Одесская область, где динамика уровня госпитализаций — 70,2%. В Херсонской области тоже увеличилось количество людей, попавших в больницы. Показатель составляет 56,2%, хотя еще 31 августа он был в пределах нормы.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Динамика госпитализаций — критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

По состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировали 2 477 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 787 людям, а умерли 44 пациента. В больницы с диагнозом коронавирус за сутки попали 889 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.