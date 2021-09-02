В 2030 году количество людей на планете увеличится на миллиард. В 2050 году в мире будет проживать 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 11,2 млрд.
Такой прогноз озвучили специалисты ООН, а также назвали страну, где число людей растет наиболее быстрыми темпами.
Вопреки стереотипам, это не Китай и не Индия.
— Hаиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США, — уточняют в организации.
По нынешним данным, в Нигерии проживает 212 млн человек, в США — 334 млн.
В Украине же отмечается противоположная динамика. Согласно данным Госстата, в стране сейчас проживает сейчас более 41,3 млн людей.
За последние десятилетия в государстве значительно упала рождаемость и выросла смертность среди населения. Коронавирус также повлиял на эти показатели. Кроме того, фиксируется общее старение населения.
Источник: ООН