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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

Не Китай: в какой стране число жителей растет самыми быстрыми темпами

темношкірий

В 2030 году количество людей на планете увеличится на миллиард. В 2050 году в мире будет проживать 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 11,2 млрд.

Такой прогноз озвучили специалисты ООН, а также назвали страну, где число людей растет наиболее быстрыми темпами.

Вопреки стереотипам, это не Китай и не Индия.

— Hаиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США, — уточняют в организации.

По нынешним данным, в Нигерии проживает 212 млн человек, в США — 334 млн.

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В Украине же отмечается противоположная динамика. Согласно данным Госстата, в стране сейчас проживает сейчас более 41,3 млн людей.

За последние десятилетия в государстве значительно упала рождаемость и выросла смертность среди населения. Коронавирус также повлиял на эти показатели. Кроме того, фиксируется общее старение населения.

Источник: ООН

Фото: Pixabay

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