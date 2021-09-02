Новое исследование, проведенное американскими учеными, показало, что Covid-19 увеличивает риск развития миокардита (воспаления сердца) в 16 раз, что является веским аргументом в пользу вакцинации.

Миокардит и связанный с ним риск возникновения перикардита (воспаление вокруг сердца), ранее связывали с самими вакцинами против Covid-19 Pfizer и Moderna, особенно среди мальчиков-подростков и молодых мужчин.

Но согласно новому докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), риск тяжелой патологии сердца намного выше после заражения Covid-19.

В ходе исследования были проанализированы истории болезни 1,5 млн пациентов с Covid-19 и 35 млн пациентов без Covid-19, чтобы узнать, сколько из них страдали миокардитом.

— В целом миокардит был редкостью среди людей с Covid-19 и без него. Однако Covid-19 был значительно связан с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы, — пишут авторы.

Так, повышенная опасность возникновения миокардита среди пациентов с Covid -19 была наиболее выражена у детей младше 16 лет. У них был отмечен 37-кратный повышенный риск патологии по сравнению с их сверстниками, у которых не было коронавируса. Далее шли люди старше 75, от 65 до 74 лет и от 50 до 64 лет.

Точно основная причина смертельно опасной болезни пока не выяснена, но это может быть связано с вирусной инфекцией сердца или в возрасте до 16 лет обусловлено мультисистемным воспалительным синдромом.

В июне 2021 года CDC пришел к выводу, что преимущества вакцинации против Covid -19 перевешивают риски вызванного вакциной миокардита даже в группе самого высокого риска.

Авторы нового исследования написали, что преимущества вакцинации возрастают, когда уровень передачи Covid -19 среди населения высок и шансы заразиться этой болезнью увеличиваются.