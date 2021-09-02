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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

Прививки помогут преодолеть коронавирус — 43,4% украинцев выразили такое мнение

вакцинація

Значительная часть граждан Украины верит, что вакцинация от коронавируса является эффективным способом борьбы с пандемией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины в августе 2021 года.

По их данным, 43,4% опрошенных заявили, что прививки помогут побороть коронавирус, однако каждый гражданин должен самостоятельно решать — делать укол или нет.

Считают, что вакцинация должна быть обязательной, 10,2% граждан. Они называют иммунизацию единственным способом преодоления пандемии.

Однако есть в Украине и часть граждан, которые думают, что вакцинация — кампания, инициированная международными корпорациями для собственного обогащения. Таких было 10,2% респондентов.

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5,7% верят в различные теории заговоров, и говорят, что иммунизация от коронавируса является лишь операцией по введению людям неизвестных веществ или устройств для контроля их сознания и поведения.

Опрос провел Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины с 1 до 12 августа 2021 года на территории Украины, кроме оккупированных Россией частей. В общем исследователи изучили мнение 1 200 респондентов. Метод — интервью. Погрешность выборки составляет 3,2%.

Источник: Институт социальной и политической психологии НАПН Украины

Фото: Depositphotos

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