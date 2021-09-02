По состоянию на 2 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 290 848 случаев коронавируса. А за сутки — 2 477 новых больных. Среди них 179 детей и 36 медработников.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 787 украинцев.

С начала пандемии Covid-19 вирус унес жизни 53 877 граждан, за сутки умерло 44 человека.

Побороть болезнь за все время удалось 2 209 754 людям, за 24 часа – 889.

Всего в Украине провели 12 031 985 тестирований методом ПЦР в течение суток – 23 522.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

г. Киев — 309 случаев;

Винницкая область — 86 случаев;

Волынская область — 45 случаев;

Днепропетровская область — 117 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 77 случаев;

Закарпатская область — 21 случай;

Запорожская область — 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область — 70 случаев;

Кировоградская область — 24 случая;

Луганская область — 114 случаев;

Львовская область — 183 случая;

Николаевская область — 36 случаев;

Одесская область — 139 случаев;

Полтавская область — 96 случаев;

Ровенская область — 40 случаев;

Сумская область — 53 случая;

Тернопольская область — 107 случаев;

Харьковская область — 224 случая;

Херсонская область — 103 случая;

Хмельницкая область — 62 случая;

Черкасская область — 77 случаев;

Черновицкая область — 148 случаев;

Черниговская область — 78 случаев.

Вакцинация в Украине

За сутки, 1 сентября, в Украине вакцинировали от коронавируса 119 022 человека. Одну дозу получили 38 353 человека, полностью иммунизированы — 80 669 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 5 452 125 человек, из них получили одну дозу – 5 452 123 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 9 358 193 прививки.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине подтвердили 2 288 371 случай коронавируса. За сутки было 2 075 новых больных. Подробную статистику Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.