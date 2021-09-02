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Людмила Грубнік |

Завезенные случаи: новый штамм коронавируса Мю выявили в Японии

Завезенные случаи: новый штамм коронавируса Мю выявили в Японии

Мю — новый штамм коронавируса, который активно распространяется на планете. Первые случаи заражения выявили и в Японии.

По информации местных органов здравоохранения, это завозные случаи.

Штамм Мю подтвердили у двух женщин, которые проходили карантинный контроль в двух аэропортах.

Результаты их тестирования оказались положительными.

Одна женщина старше 40 лет в конце июня 2021 года прибыла в аэропорт Нарита из ОАЭ, вторая — старше 50 лет, она в начале июля пересекала границу в аэропорту Ханэда, прилетела из Великобритании.

ВОЗ внесла штамм коронавируса Мю в перечень вариантов, которые вызывают интерес. Его впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года, он активно распространяется в странах Латинской Америки. Хотя тестирование подтверждало его и у граждан США и отдельных стран Европы.

Пока его характеристики еще изучаются учеными, однако предварительно уже удалось установить, что он потенциально может снижать иммунитет, который человек приобрел после вакцинации от коронавируса.

Источник: NHK

Фото: Depositphotos

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