Супруги с ожирением разрушили трехэтажный дом во время секса

В британском городе Ливерпуль пара с ожирением занялась сексом, в результате чего был разрушен трехэтажный дом.

Об этом сообщает The Siver Times.

Известно, что вес мужчины составляет 290 килограмм, а его партнерши – 200.

Когда пара занималась на кровати любовью, межэтажное перекрытие просто не смогло выдержать такой вес.

Партнеры вместе с койкой и грудой бетона проломили и еще одно перекрытие, оказавшись в подвальном помещении.

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Британец получил перелом конечности и, по его словам, после восстановления дома он вновь приступит к сексу со своей второй половиной и менее активным он делать его не намерен.

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