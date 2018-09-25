Еле поймала. Сын ведущей сорвал выпуск новостей в прямом эфире

В США в прямом эфире телеканала E! News произошел конфуз – сын ведущей Джулианы Ранчич ворвался на съемочную площадку и заставил свою мать нервничать.

Джулиана и ее соведущий Джейсон Кеннеди вели выпуск новостей, когда в кадре позади них появился мальчик и начал прыгать. Джейсон заметил ребенка и начал смеяться. После этого своего сына заметила и Джулиана, судя по ее реакции, она не ожидала такого поворота событий.

Ведущая попыталась взять ребенка за руку, попутно объясняя, что она работает. Затем на помощь Джулиане бросился ее коллега.

Джейсон Кеннеди выложил фрагмент эфира в свой Instagram. За четыре дня ролик набрал больше 370 тысяч просмотров.

Читайте: Фанат схватил журналистку за грудь в прямом эфире



К слову, девушка прославилась в прямом эфире из-за инцидента на пляже.